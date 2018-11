Bundeswehr: Deutscher Soldat stirbt im Rahmen von Trident Juncture bei Verkehrsunfall

Quelle: AFP Symbolbild: Deutsche Soldaten während der von der NATO geleiteten Militärübung "Trident Juncture" in Trondheim, Norwegen, 30. Oktober 2018.

Ein deutscher Soldat, der an dem NATO-Manöver Trident Juncture in Norwegen teilgenommen hat, ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das berichteten die norwegische Polizei und die Bundeswehr am Samstag.