Großbritannien: Innenminister will Definition von Hassverbrechen ausweiten (Video)

Quelle: AFP © Ben STANSALL Der britische Innenminister Sajid Javid hält am dritten Tag des Konservativen Parteitags 2018 im International Convention Centre in Birmingham, Mittelengland eine Rede im Hauptsaal, 2. Oktober 2018.

In der Bekämpfung von Hassverbrechen steht Großbritannien weltweit mit an der Spitze. Polizei und Gerichte gehen rigoros gegen echte und vermeintliche Übeltäter vor. Nun will Innenminister Sajid Javid die juristische Definition von Hassverbrechen erweitern.