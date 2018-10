Nach Suizid-Anstieg um 67 Prozent: Theresa May ernennt erste Ministerin für Suizidprävention

Quelle: www.globallookpress.com Die britische Premierministerin Theresa May

Die Zahlen sind dramatisch. Jetzt ernannte die britische Premierministerin May die erste Ministerin für Suizidprävention. Was in weiten Teilen der britischen Bevölkerung begrüßt wird, offenbart andererseits auch die politischen Fehlentwicklungen auf der Insel.