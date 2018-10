Sehbehinderter mit Blindenhund in Marseille gewaltsam aus Supermarkt geworfen (Video)

© Arthur Aumoite @YouTube Wir müssen draußen warten: In Marseille fliegt Sehbehinderter mit Blindenhund aus Supermarkt (Video) Screenshot aus dem Video vom Vorfall.

In einem Supermarkt Marseille setzte man einen jungen sehbehinderten Mann vor die Tür, weil er seinen Blindenhund dabei hatte – unter der Begründung, Tiere seien im Lebensmittelgeschäft nicht erlaubt. Die Szene fand am 21. September statt, aber der junge Mann, Arthur Aumoite, veröffentlichte am 8. Oktober ein von einem Zeugen des Vorfalls aufgenommenes Video auf Youtube.