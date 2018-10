Schock für Theresa May: Abgeordneter reicht Misstrauensvotum ein

Die britische Premierministerin Theresa May bei Vorbereitungen für ihre Rede, Birmingham, Großbritannien, 2. Oktober 2018.

Gegen Theresa May hat ein Tory-Abgeordneter - noch vor ihrer Brexit-Rede - ein Misstrauensvotum abgegeben. Als Grund gab der Abgeordnete die Rede von Boris Johnson sowie seine Ablehnung gegenüber Mays Brexit-Plänen an. Für ein Misstrauensvotum werden 48 Briefe gebraucht.

Graham Brady, Vorsitzender des 1922-Komitees der Konservativen, nahm den Brief des Abgeordneten James Duddridge wenige Minuten vor der Rede der britischen Premierministerin Theresa May entgegen.

Die Weigerung Theresa Mays, den sogenannten "Chequers-Plan" zu "zerreißen", und die "inspirierende" Rede ihres Rivalen Boris Johnson hatte Duddridge als Gründe für seine Entscheidung genannt. In dem Brief schreibt er, dass er normalerweise ein Royalist sei und bis dato noch nie gegen die Regierung gestimmt habe:

Es gibt einen Punkt, dass blinde Loyalität nicht der richtige Weg ist. (... Es braucht) einen starken Führer, jemanden, der an den Brexit glaubt, und jemanden, der das, was die Wähler gewählt haben, liefern kann. Die Premierministerin scheint dazu nicht in der Lage zu sein.

Ingesamt 48 Briefe von konservativen Abgeordneten müssten eingereicht werden, um ein Misstrauensvotum in die Wege zu leiten. Und der konservative Abgeordnete fügte hinzu, dass er keinem anderen Abgeordneten begegnet sei, der der Ansicht wäre, dass Theresa May nach den "letzten katastrophalen vorgezogenen Wahlen" in der Lage sei, die Partei erfolgreich in eine weitere Wahl zu führen.

In dem Brief gab Duddridge zu, dass er mit schwerem Herzen schrieb, um eine "richtige Führungswahl" zu fordern, damit die Partei "weitermachen" könne. Die Rede von Boris Johnson bezeichnete er als "inspirierend". Die Partei bräuchte jetzt jemanden, "der auch an den Brexit glaubt und diesen liefert".

Theresa May will weiterhin an ihrem Posten festhalten. Gerüchte über Neuwahlen dementierte sie. Boris Johnson ist zu ihrem schärfsten Kritiker avanciert.

