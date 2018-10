Treffen von Wladimir Putin und Sebastian Kurz: Fortsetzung von Dialog und Diplomatie auf Augenhöhe

An diesem Mittwoch treffen sich der österreichische Bundeskanzler und der russische Präsidenten zum vierten Mal. Themen des Treffens werden Syrien und die Ostukraine sein. Während der Westen Russland immer wieder rügt, fördert Österreich den Dialog und die Zusammenarbeit.

Dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz wird in Russland die Ehre zuteil, eine Ausstellung in der Eremitage von St. Petersburg zu eröffnen. Zum zweiten Mal ist Kurz in Russland und zum vierten Mal trifft er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, innerhalb von neun Monaten. Während die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen leiden, hat der rege Kontakt zwischen den Regierungen Österreichs und Russlands die konstruktiven und freundschaftlichen Verbindungen der beiden Länder noch weiter vertieft.

Obwohl Österreich sich den Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat, spricht sich seine Regierung immer wieder für eine Aufhebung dieser wirtschaftlichen Repressalien aus. Wien sieht Moskau als einen wichtigen internationalen Akteur, der nicht ignoriert werden sollte. Mehr noch: Kurz hat Russland als eine "Supermacht" beschrieben, welche "eine wichtige Rolle in Syrien und der Ostukraine inne hat und (für die) Russland eine große Verantwortung" trage. In vielen Krisenherden der Welt könne Russland Frieden und Stabilität bringen. Gerade deshalb ist ein "Dialog auf Augenhöhe" von großer Wichtigkeit.

Moskau setzt ebenfalls auf gute Beziehungen mit Österreich. Putin sagte im April:

Russland schätzt Österreichs permanente Neutralitätspolitik und seine ausgewogene Haltung zu aktuellen Themen auf der europäischen und globalen Agenda.

Österreich war das erste europäische Land, welches Putin im Sommer 2014 besuchte, nach den dramatischen Ereignissen in der Ukraine, die die Beziehungen zwischen Russland und Europa belasten.

Die westlichen Medien übten Kritik, als Wladimir Putin als Gast an der Hochzeitsfeier der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) teilnahm. Auch Sebastian Kurz war geladen. Am Donnerstag wird Kurz dem EU-Komissionspräsidenten Jean-Claude Juncker von seiner Reise nach Russland berichten.

