Bellingcat will wahre Identität von Skripal-Attentäter herausgefunden haben (Video)

Der Brite Eliot Higgins behauptet, die wahre Identität einer der beiden Russen herausgefunden zu haben, die London für das Attentat auf die Skripals verantwortlich macht. Higgins ist Betreiber des Blogs Bellingcat und arbeitet für den Atlantic Council.

Bei dem Mann handelt es sich laut Higgins um einen Offizier des russischen Militärgeheimdienstes GRU mit dem Namen Anatoly Chepiga. In der Vergangenheit fiel Bellingcat mehrfach durch stümperhafte Recherchen auf. Das dürfte auch in diesem Fall gelten, wie der ehemalige britische Botschafter Craig Murray herausgearbeitet hat. Dennoch übernehmen Mainstream-Medien häufig Bellingscats Positionen. Denn sie passen bestens in ihr Narrativ von einer russischen Bedrohung.