Woher stammte die Buk-Rakete vom MH17-Abschuss? Russlands Verteidigungsministerium klärt auf (Video)

Über vier Jahre nach dem Absturz von MH17 über der Ostukraine hat die russische Regierung neue Erkenntnisse über den Hergang bekannt gegeben. Demnach stammte die verwendete Buk-Rakete, mit der das Flugzeug abgeschossen wurde, aus ukrainischen Beständen.

Russlands Verteidigungsministerium hat bei einer Pressekonferenz in Moskau am Montag neue Erkenntnisse über die Untersuchung des Flugzeugabsturzes MH17 bekannt gegeben. Die Behörde konnte die Buk-Rakete als ukrainisch identifizieren. Zwei Nummern, die auf den Fragmenten des Projektils standen, ermöglichten es den russischen Ermittlern, das Herstellungsdatum und auch die Militäreinheit festzustellen, in die die Rakete im Jahr 1986 befördert worden war.

Mehr zum Thema - Russisches Verteidigungsministerium: Rakete, mit der MH17 abgeschossen wurde, gehörte der Ukraine