Denis Puschilin im Gespräch mit RT: "Die Ukraine hat es verlernt, den Donbass zu verstehen"

Im Exklusiv-Interview für den Sender RT erklärte das Interim-Oberhaupt der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk Denis Puschilin, dass den Mordanschlag auf den Republikchef die ukrainischen Geheimdienste verübt hätten. Der Politiker nannte den Mord an Alexander Sachartschenko im Zentrum von Donezk am 31. August einen Terroranschlag und einen Akt der Aggression vonseiten der Ukraine. Der Zweck der Operation sei es gewesen, die Situation im Donbass zu destabilisieren.

Der Interimspräsident der Volksrepublik Donezk erklärte außerdem, warum er den "Staatstreich" in Kiew im Jahr 2014 nicht unterstützt hatte. Ihm zufolge seien der getötete Alexander Sachartschenko und er unter den ersten auf die Barrikaden gestiegen. Danach hätten sie Schulter an Schulter gekämpft.

Jene Behörden, die damals an der Macht waren, waren im Grunde bereit, sich der unserer Meinung nach illegalen Regierung in Kiew zu fügen, jene Bedingungen anzunehmen, die sie uns aufzwingen wollten. Ich meine damit die Sprache. Ich meine damit die Verherrlichung von Bandera, Schuchewytsch und anderen Unmenschen. Das war für uns, für die absolute Mehrheit natürlich inakzeptabel", sagte der Politiker.

Hätten die Gegner des Umsturzes in Kiew damals geschwiegen, hätten sie sich vor ihren Vorfahren schämen müssen, die im Großen Vaterländischen Krieg alles aufgeopfert hatten und viel mehr Gefahren ausgesetzt gewesen waren, so Denis Puschilin.

In Bezug auf die Friedensverhandlungen zeigte sich der Interimspräsident der nicht anerkannten Republik pessimistisch. Die Handlungen des ukrainischen Präsidenten Pjotr Poroschenko zeugten davon, dass er alles andere als ein Friedensstifter sei. Trotzdem gebe es in Kiew viele vernünftige Menschen. Sie hätten aber Angst, weil die Repressionsmaschinerie der ukrainischen Sicherheitsbehörden auf Hochtouren laufe.

Ich würde lieber abwarten, wer im nächsten Jahr (in Kiew - Anmerkung der Redaktion) an die Macht kommen könnte. Die Gesellschaft ist leider radikalisiert. Deswegen kann man nur mit radikalen Parolen an die Macht kommen. Wenn man mit solchen Parolen an die Macht kommt, müssen die Taten ihnen mehr oder weniger entsprechen. Und für den Donbass wird dies kein gutes Ende nehmen", meinte Denis Puschilin.