Festnahme russischer Agenten wegen mutmaßlicher Ausspähung eines Schweizer Chemielabors

Quelle: Reuters © REUTERS/Stefan Wermuth Symbolbild: Ausstellung Sherlock Holmes, London, Großbritannien, 16. Oktober 2014.

Zwei vermeintlich russische Agenten wurden im Frühjahr in den Niederlanden festgenommen. Sie sollen ein Chemielabor in der Schweiz ausspioniert haben, das sich mit Giftgas-Angriffen in Syrien und der Skripal-Affäre befasst.