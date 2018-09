Was nun, Sverige? Schweden nach der Wahl – Sozialdemokraten bangen um Macht

Es war ein Wahlkampf, wie ihn Schweden noch nie gesehen hatte. Mit Eiern und Tomaten wurden die Parteiführer der Schwedendemokraten und der Alternative für Schweden bei Wahlkampfauftritten beworfen. Und schon vor der Wahl war klar, dass die amtierenden Sozialdemokraten ein historisch schlechtes Ergebnis zu erwarten hatten. Bilder und Videos von brennenden Autos ließen die Debatte um die Migration aufflammen. Die Rechtspopulisten machten die Migration und die Bekämpfung der Kriminalität zum Wahlkampfthema für alle Parteien. Den Wahlabend bestimmte ein Wettlauf der Blöcke. Stefan Löfven hofft, die Zentrumspartei (C) und die Liberalen für ein Bündnis gewinnen zu können. Die größten Verlierer der Wahl sind die Moderaten, die zwar weiterhin zweitgrößte Partei sind, aber ihre Schlüsselposition abgeben mussten. Für die etablierten Parteien waren die Wahlen eine Enttäuschung.

Um 6:05 Uhr waren 6.002 der 6.004 schwedischen Wahlbezirke ausgezählt. Rund 7,5 Millionen Schweden waren wahlberechtigt. Die Wahllokale schlossen um 20:00 Uhr am Sonntag. Die Schwedendemokraten (SD) erzielten zwar nicht das gewünschte Ergebnis von Parteiführer Jimmie Åkesson von 20 bis 30 Prozent, kamen aber auf 17,6 Prozent der Stimmen (62 Sitze im schwedischen Reichstag), das Bündnis aus den regierenden Sozialdemokraten (S) Stefan Löfvens, den Moderaten (MP) und der Linkspartei (V) kam auf 40,6 Prozent, die Allianz auf 40,3 Prozent der Stimmen. Erzielten die Sozialdemokraten 2014 noch ein Ergebnis von 31 Prozent, waren es 2018 nur 28,4 Prozent. Auch die Moderaten mussten mit 19,8 Prozent Verluste einräumen.

Jimmie Åkesson sieht sich als Wahlsieger und wartet auf ein Signal der Moderaten

Auf der Wahlpartei sagte Åkesson:

Åkesson sieht den Parteiführer der konservativen Partei der Moderaten (MP) Ulf Kristersson am Zug, eine Entscheidung über die Regierungsbildung zu treffen:

Jetzt liegt es wirklich an Ulf Kristersson, wie will er eine Regierung formen? (...) Wählen Sie Stefan Löfven, oder wählen Sie Jimmie Åkesson? Jetzt wollen wir eine Antwort auf diese Frage.

(...) Ich weiß, wer die Wahlen gewonnen hat. Es sind die Schwedendemokraten. Wir haben unsere Welle des Siegeszugs gefestigt, wir haben unsere Sitze im Reichstag erhöht. Wir sehen, dass wir einen immensen Einfluss darin haben werden, was in Schweden in den kommenden Wochen, den nächsten Monaten, den nächsten Jahren über passiert. Niemand kann (uns) dies wieder entziehen.