Nichte von Sergej Skripal: Wir haben noch immer kein Lebenszeichen von meinem Onkel (Video)

Beklagt sich über fehlenden Kontakt zu ihren Verwandten in England: Victoria Skripal während der Pressekonferenz.

Auf einer Pressekonferenz in Russland berichtete Viktoria Skripal am Donnerstag, dass sie seit über einem halben Jahr nichts mehr von ihrem Onkel Sergej Skripal gehört habe. Mit ihrer Cousine Julia habe sie zuletzt am 24. Juli telefoniert.