Theresa May präsentiert neuen Trend zu Skripal: "Almost certainly" ist das neue "highly likely"

Quelle: Reuters Die britische Premierministerin Theresa May

Die britische Premierministerin Theresa May ist wieder einmal dabei, einen politischen Trend zu setzen, wenn es um die Präsentation fragwürdiger, auf keinerlei Beweise gestützter Anschuldigungen geht: "Highly likely" ist passé, es lebe "almost certainly"!