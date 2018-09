Hauptbahnhof in Kiew

Fast eine Million Ukrainer verlassen jedes Jahr ihre Heimat. Diese Zahl nannte der ukrainische Außenminister Pawel Klimkin, wobei er öffentlich davor warnte, dass es in seinem Land in den kommenden Jahren zu einem gravierenden Arbeitskräftemangel kommen werde.

Der ukrainische Außenminister gab dem ukrainischen TV-Sender ICTV ein Interview, in dem er die demographische Lage des Landes ansprach:

Wir sind wirklich in einer katastrophalen Situation mit einer Million Ukrainer, die jedes Jahr wegziehen.

Klimkin sagte, dass allein Polen in letzter Zeit rund 1,4 Millionen Ukrainer aufgenommen habe und dass fast 30 Prozent der Bevölkerung der westpolnischen Stadt Wrocław jetzt Ukrainisch spreche.

Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums leben derzeit etwa drei Millionen ukrainische Migranten in Russland und bis zu zwei Millionen in Polen.

Berichten zufolge sieht Kiew die Arbeitsmigration als zweitgrößte Bedrohung für die nationale Sicherheit des Landes an. Laut einer Umfrage der Research & Branding Group vom vergangenen Juni waren 33 Prozent der Ukrainer bereit, das Land für immer zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen.

Die Arbeitsmigration aus der Ukraine hat in den letzten fünf Jahren zugenommen. Neben Russland und Polen ziehen Ukrainer vor allem in die Slowakei, nach Tschechien, Ungarn, Lettland, Litauen, Estland und Spanien.

Die derzeitige Situation werde sich in den kommenden Jahren voraussichtlich noch verschlechtern, so die stellvertretende Sozialministerin der Ukraine Olga Krentowska. Im April erklärte sie, dass die derzeitige Arbeitsmigration zu einem Arbeitskräftemangel führen würde, der die wirtschaftliche Stabilität der Ukraine in nur wenigen Jahrzehnten gefährden könnte.

Kiew appellierte an die auswanderungswillige Ukrainer, um sie zu überzeugen, als Migrationsziel europäische Länder einer Ausreise nach Russland vorzuziehen. Letzte Woche sagte der ukrainische Infrastrukturminister Wolodymyr Omeljan, dass Kiew alle verbliebenen öffentlichen Verkehrsverbindungen nach Russland, zu denen auch Personenzüge und Busse gehören, aus Gründen der nationalen Sicherheit trennen könnte.

Die Bevölkerungzahl der Ukraine ist seit der Erklärung der Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991 dramatisch zurückgegangen. Von ihrem Höchststand 1993 - mit mehr als 52 Millionen Menschen - ist die Bevölkerung des Landes nach offiziellen Angaben bis Ende 2016 bereits um fast zehn Millionen geschrumpft, was einen Rückgang von ungefähr 18 Prozent entspricht.