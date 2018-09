Wahlen in Schweden: Schwedendemokraten könnten von steigender Kriminalität profitieren (Video)

Quelle: Reuters Ausgebrannte Autos auf dem Frolunda-Platz in Göteborg, Schweden, 24. August 2018

An diesem Sonntag wird in Schweden ein neues Parlament gewählt. In den letzten Monaten hat das Land immer wieder mit Problemen bei der inneren Sicherheit Schlagzeilen gemacht. Profitieren von diesen Problemen dürften vor allem die Schwedendemokraten.