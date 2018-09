Schweden vor den Wahlen: Einwanderungspolitik polarisiert die Gesellschaft (Video)

Quelle: Reuters Unterstützer der neonazistischen Nordischen Widerstandsbewegung rufen Slogans während einer Demonstration auf dem Kungsholmstorg-Platz in Stockholm, Schweden 25. August 2018.

In Schweden nimmt der Wahlkampf für die Wahlen am 9. September Fahrt auf. Umfragen zufolge treiben dort Ressentiments gegen Zuwanderer die Wähler in die offenen Arme populistischer Bewegungen. Das Thema Migration bestimmt den Wahlkampf.