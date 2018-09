Bundesregierung zur Inhaftierung der einstigen ukrainischen Heldin Sawtschenko: "Nicht informiert"

Als die ukrainischen Kampfpilotin Nadija Sawtschenko in Russland wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht stand, bezeichnete die Bundesregierung dies als grobe Menschenrechtsverletzung. Nun sitzt sie unter ominösen Umständen in Kiew im Gefängnis und Merkel & Co schweigen.

Vor über zwei Jahren wurde Sawtschenko trotz der Anklage "Beihilfe zum Mord" von Wladimir Putin begnadigt und gegen zwei in der Ukraine inhaftierte russische Staatsbürger ausgetauscht. Die Bundesregierung reagierte damals mit Freude und Erleichterung. In der Ukraine wurde Nadija Sawtschenko als Heldin gefeiert und in die große Politik gehievt.

Dann aber wurde sie in der Ukraine zu einer Unbequemen. Ihr politischer Abstieg endete in der Aufhebung ihrer Immunität als Abgeordnete und schließlich in der Untersuchungshaft. Auch in der ukrainischen Haft geht Sawtschenko - wie vor drei Jahren in Russland - wieder in den Hungerstreik. Denn die Beschuldigungen gegen sie hält sie für konstruiert. Ihre inzwischen mehrmonatige Inhaftierung löste jedoch keinerlei Empörung mehr bei der Bundesregierung aus. RT Deutsch fragte bei der Bundespressekonferenz nach, ob der Bundesregierung Details bekannt sind, was mit Nadija Sawtschenko passiert ist.