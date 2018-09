FSB: Ukrainischer Geheimdienst an Ermordung von Donbass-Führer Sachartschenko beteiligt

Beschädigter Eingang des Café Separ in Donezk am 1. September 2018.

Russlands Föderaler Sicherheitsdienst (FSB) hat den ukrainischen Geheimdiensten vorgeworfen, hinter dem Tod von Alexander Sachartschenko, Führers der selbsternannten Volksrepublik Donezk, zu stecken. Ein Sprengsatz hatte den Politiker am Freitag getötet.

Der russische Geheimdienst glaubt, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) wahrscheinlich hinter der Ermordung des Oberhauptes der selbsternannten Volksrepublik Donezk steckt, so FSB-Pressesprecher Sergei Beseda am Montag. Der FSB sei bereit, die Donezker Behörden bei der Untersuchung von Sachartschenkos Ermordung zu unterstützen, fügte er hinzu.

Tatsächlich "arbeiten unsere Spezialisten bereits dort", unterstrich Beseda.

Der Anführer der selbsternannten Republik Donezk wurde am Freitag getötet, als im Café Separ in der Stadt Donezk ein Sprengsatz detonierte. Sachartschenkos Leibwächter wurde durch die Explosion ebenfalls getötet. Elf weitere Personen wurden verletzt. Der SBU wies Behauptungen über seine Beteiligung an dem Mord innerhalb weniger Stunden nach der Explosion zurück und behauptete, der Vorfall sei eine Folge von Kämpfen innerhalb der Rebellenrepublik.

Moskau hat die Ermordung des 42-Jährigen verurteilt und erklärt, dass der Vorfall den Friedensprozess im Osten der Ukraine gefährden könnte.

"Angesichts der aktuellen Situation ist es unmöglich, über die nächsten Treffen im Normandie-Format zu sprechen, wie es viele unserer europäischen Partner wollten", sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Samstag. Er betonte außerdem:

Es ist eine ernste Situation, die analysiert werden muss. Wir machen es jetzt gerade.

Sachartschenko wurde am Sonntag beerdigt. Mindestens 120.000 Menschen nahmen an seiner Beisetzung teil, um sich zu verabschieden. Er führte die abtrünnige Republik seit November 2014 und überlebte während seiner Amtszeit mehrere Mordversuche.

Eines seiner letzten Interviews vor seinem Tod gab er RT Deutsch im Juni 2018: