Großbritannien positioniert sich als bester Alliierter der USA in der EU. Europa sollte den USA dankbar sein, die Europäer zu den US-Amerikanern stehen. Die Freundschaft mit den USA habe Europa Frieden und Wachstum gebracht, so der britische Außenminister.

Am Donnerstag traf der britische Außenminister Jeremy Hunt zu einem Treffen der EU-Außenminister in Wien ein uns äußerte sich in diesem Rahmen zu den transatlantischen Beziehungen:

In Großbritannien sind wir der Ansicht, dass wir in Europa mit einem noch nie dagewesenen Frieden und wirtschaftlichen Wachstum gediehen sind, weil es eine starke Freundschaft zwischen den USA und Europa gegeben hat.

Zum Zwist der EU und der Vereinigten Staaten in Bezug auf das Nuklearabkommen mit dem Iran sagte Hunt:

Natürlich gibt es Zeiten der Meinungsverschiedenheiten, aber ich denke, jetzt ist die Zeit, in der wir uns an all die Dinge erinnern sollten, die wir mit den USA gemeinsam haben, und in der wir sicherstellen sollen, dass wir weiterhin eine starke transatlantische Partnerschaft haben.

Am Montag warnte der französische Präsident Emmanuel Macron, dass sich Europa "nicht länger" auf die Sicherheit durch die USA verlassen könne und "endlich Verantwortung" für die Garantie seiner Souveränität übernehmen müsse. Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas sprach von einer "Neuausrichtung der transatlantischen Partnerschaft". Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der EU leiden seit Amtsannahme von US-Präsident Donald Trump. Dieser veranlasste höhere Importzölle auf Stahl und Aluminum aus der EU.

Die transatlantischen Beziehungen leiden ebenfalls unter dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Nuklearabkommen. Darauf folgten neue Sanktionen der USA gegen den Iran. Washington drohte zudem europäischen Firmen mit Konsequenzen, wenn diese den neuen US-Sanktionen gegen den Iran nicht nachkommen. Es wird befürchtet, dass das Nuklearabkommen durch einen Ausstieg der Iraner zerfällt. Das geistliche Oberhaupt des Iran warnte, es würde sich nicht lohnen, auf die Europäer zu warten.