Prellbock der Politik: Selbstmorde unter französischen Polizisten nehmen zu (Video)

Laut einem neuen Parlamentsbericht liegt die Selbstmordrate unter französischen Polizisten 36 Prozent über der der Bevölkerung. Sowohl die Arbeitsbelastung als auch das gesellschaftliche Klima überfordern zunehmend viele Polizisten.

Seit den Terroranschlägen im Jahr 2015 musste die französische Polizei zusätzliche Aufgaben übernehmen. In der Folge schieben die Sicherheitskräfte rund 22 Millionen unbezahlte Überstunden vor sich her. Und wie in anderen Ländern auch, dient in Frankreich die Polizei als Prellbock der Politik. An diesem entlädt sich die Wut der Bevölkerung.

