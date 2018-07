Verschärfung der Lage um sowjetische Ehrenmäler - Russland kündigt Sanktionen gegen Litauen an

Die Ankündigung erfolgte am Freitag, kurz nachdem die Medien darüber berichtet hatten, dass Litauen alle Restaurierungsarbeiten an Gedenkstätten für sowjetische Soldaten eingefroren hat und sogar plane, einige von ihnen abzureißen. Die Rede ist von Ehrenmälern, die zu Ehren der Soldaten der Roten Armee, die das Land im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht befreiten, errichtet wurden.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, betonte, dass Moskau seine Gegenmaßnahmen als notgedrungen betrachte.

Die offensichtlich abnormale Situation, die von den litauischen Behörden geschaffen wurde, lässt uns keine andere Wahl, als wechselseitige Sanktionen gegen litauische Gedenkstättenprojekte in Russland einzuführen."

Insbesondere hat die russische Seite beschlossen, litauischen Bürgern, die an der "Mission Sibirien" teilnehmen, die Visavergabe zu verweigern. "Mission Sibirien" ist ein 16 Jahre laufendes Projekt litauischer Jugendgruppen, das darauf abzielt, die Erinnerung an die litauischen Opfer der politischen Repressionen aus der Sowjetzeit, die auf dem Territorium der Russischen Föderation begraben sind, zu verewigen.

Diese Maßnahme wird so lange in Kraft bleiben, bis die litauische Seite uns die Möglichkeit gibt, die militärischen Gedenkveranstaltungen wieder aufzunehmen. Das Prinzip der Gegenseitigkeit bleibt in diesem Fall ein bestimmender Faktor",