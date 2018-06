"Das ist Terror!" – Französische Metzger wollen Schutz gegen gewalttätige Veganer-Aktivisten

Veganer meiden alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs sowie die Nutzung von Tieren und tierischen Produkten insgesamt. Auch bei Kleidung und anderen Waren wird darauf geachtet, dass diese frei von Tierprodukten sind und ohne Tierversuche hergestellt wurden.

Die Auseinandersetzung zwischen Veganern und Fleischproduzenten nimmt in Frankreich immer groteskere Züge an. In einem offenen Brief an den Innenminister bittet der Präsident der des Metzger-Verbands nun um Unterstützung gegen gewalttätige Veganer-Aktivisten.