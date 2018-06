Exklusiv-Interview mit Präsident der Volksrepublik Donezk: OSZE hält Minsker Abkommen nicht ein

In einem Exklusiv-Interview mit RT Deutsch schildert der Präsident der „Volksrepublik Donezk“, wie der Protostaat bereits das fünfte Jahr im Kriegszustand existiert. In dem Gespräch kritisiert Alexander Sachartschenko insbesondere die tendenziöse Rolle der OSZE.

Mehr zum Thema - "Juden sind Unglück der Ukraine" - Konsul in Hamburg als Sinnbild der ukrainischen Elite

Er habe aber Hoffnung, früher oder später „den gesamten Donbass befreien“ und den Frieden herstellen zu können. Sachartschenko kritisierte auch die UNO, die es ihm zufolge in keinem Land jemals geschafft hat, Frieden zu sichern. Außerdem bezeichnete er es als bedauernswert, dass nicht nur die Ukraine, sondern auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gegen das Minsker Abkommen verstoße, indem die Organisation nicht beanstande, dass ukrainische Streitkräfte Gelände in der sogenannten Grauen Zone besetzten.