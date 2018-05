Dank Theresa Mays Politik: Über drei Millionen britische Kinder leben in Armut

Quelle: Reuters © Jas Lehal Kind in Ost-London, Großbritannien, 27. März 2010.

Theresa May steht mit ihrer Wirtschaftspolitik in der Kritik. Ein neuer Bericht legt britische Missstände offen. Fast 3,1 Millionen britische Kinder leben 2018 unterhalb der Armutsgrenze. Damit wuchs die Zahl der armen Kinder seit 2010 um eine Million. Am Samstag wird demonstriert.