Moskaus Forderung an London: Behaltet die Verbrecher, doch gebt uns das Geld zurück

Quelle: Reuters

In London leben 61 russische Kriminelle, die rund zehn Milliarden US-Dollar widerrechtlich aus ihrem Heimatland mitgehen ließen, so der russische Generalstaatsanwalt in einem TV-Interview. Großbritannien habe den Abzug von Geld während der Jelzin-Ära gebilligt.