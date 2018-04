Schwedischer Inlandsgeheimdienst: Warnungen vor Anschlagsplänen sind Alltag

Quelle: Reuters © Frida Winter / TT News Agency Polizeiabsperrung am Flughafen Landvetter in Göteborg nach einem verdächtigen Fund, Schweden, 31. März 2016.

Vertreter des schwedischen Inlandsgeheimdienstes Säpo bestätigten gegenüber der Zeitung "The Local", dass bei ihnen Warnungen über Anschlagspläne Alltag sind. In Schweden gedenkt man des Terroranschlags in einer Einkaufsmeile in Stockholm vor einem Jahr.