Eine Demonstration gegen die neue Bildungsreform. Auf dem Plakat steht: "Wir wollen in Russisch unterrichtet werden".

Das russische Unterhaus hat eine Erklärung verabschiedet, die das lettische Verbot des Unterrichts in Minderheitensprachen an Schulen als "unzulässig" bezeichnet. Die Erklärung warnt Riga auch vor möglichen gegenseitigen Wirtschaftssanktionen.

In der von der Staatsduma am Dienstag angenommenen Erklärung heißt es, dass das Vorgehen der lettischen Behörden dem gegenseitigen Respekt, Verständnis und Zusammenarbeit zwischen allen Menschen, die im Land leben, ungeachtet ihrer ethnischen, kulturellen oder sprachlichen Herkunft widerspricht. Solche Schritte verstoßen gegen die Grundsätze der Europäischen Union und des Europarates, denen Lettland angehört, sowie gegen die in den meisten zivilisierten Ländern geltenden Regeln.

Der russische Gesetzgeber beabsichtigt nun, seine Erklärung an die Vereinten Nationen, die parlamentarischen Versammlungen der Blöcke der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit – und der OSZE sowie an die Führung der Europäischen Union und an die Parlamente aller Mitgliedsstaaten des Blocks zu richten.

Darüber hinaus haben die Abgeordneten der Duma erklärt, dass das neu unterzeichnete lettische Gesetz zu Maßnahmen von russischer Seite führen könnte, wie zum Beispiel ein teilweises oder vollständiges Verbot von Finanzgeschäften, eine Erhöhung der Einfuhrzölle, Beschränkungen im Bereich des Tourismus und die Aussetzung bestimmter bilateraler Handelsabkommen.

Anfang dieser Woche unterzeichnete der lettische Präsident Raimonds Vejonis einen Gesetzentwurf, der Russisch als Unterrichtssprache in allen Schulen des Landes, einschließlich speziellen Schulen für ethnische Minderheiten, vom Lehrplan ausschließt. Die einzige Ausnahme ist der Unterricht in den Fächern der russischen Sprache und Literatur oder in nicht spezifizierten Fächern, die mit Kultur und Geschichte verbunden sind.

Die lettische Sozialdemokratische Partei "Harmonie" protestierte gegen das neue Gesetz und betonte, dass es sowohl der Verfassung als auch der Rahmenkonvention des Europarates zum Schutz von Minderheiten, die im Jahr 2005 vom lettischen Parlament angenommen und ratifiziert wurde, widerspreche. Die Sozialdemokraten forderten die Umkehrung der antirussischen Bildungsreformen.

Trotz der Tatsache, dass bis zu 40 Prozent der zwei Millionen Einwohner Lettlands Russisch sprechen, ist die einzige offizielle Sprache Lettisch und das Bestehen eines Sprachtests ist eine strenge Voraussetzung für den Erhalt der Staatsbürgerschaft. Das hat dazu geführt, dass Hunderttausende von Menschen mit einem "Nicht-Bürger"-Pass leben müssen. Die meisten dieser Nichtstaatsangehörigen sind ethnische Russen. Es gibt aber auch viele Weißrussen und Ukrainer sowie Polen und Litauer.

Die Nichtstaatsangehörigen haben kein Stimmrecht, können nicht beim lettischen Militär oder der lettischen Polizei arbeiten und sind offiziell von der Arbeit als Beamte, Anwälte oder Apothekenverkäufer ausgeschlossen.