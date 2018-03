LIVE: Außenminister Gabriel und sein türkischer Amtskollege Cavusoglu geben Erklärung ab

Quelle: Reuters © Reuters

Es ist sein dritter Besuch in zwei Monaten: Am Dienstag trifft der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Berlin erneut den Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Im Mittelpunkt des Treffens stehen die Bemühungen um eine weitere Entspannung der deutsch-türkischen Beziehungen.