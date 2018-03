Italiens regierende Mitte-Links-Regierung ist nach Wahlen "so gut wie verschwunden"

Die Erschütterung der italienischen politischen Szene, in der die Wähler die herrschende Mitte-Links-Linie verlassen und Anti-Establishment-Streitkräfte stärken, hat ihre Wurzeln im Migrationsproblem, sagte Professor Marco Bassani gegenüber RT.

"Es gibt ein klares Ergebnis, die Demokratische Partei wird ihre Macht abgeben müssen. Sie wird 20 oder 21 Prozent bekommen. Wir werden sehen, aber sie ist ziemlich verschwunden. Das Problem war so klar. Die Einwanderung störte sie so sehr", erklärte Bassani, Professor für die Geschichte der politischen Theorie an der Universität von Mailand.

Die Hochrechnungen am Montag rechneten der Mitte-Links-Demokratischen Partei nur 19 Prozent der Stimmen zu, was bedeutet, dass es wahrscheinlich ist, die Regierung zu verlassen und in die Opposition zu gehen. Der Erfolg der euroskeptischen Fünf-Sterne-Bewegung, die landesweit voraussichtlich über 30 Prozent der Stimmen erhalten wird, kam vor allem aus dem Süden. Dieses Gefälle erklärt sich durch die ungleichmäßige Verteilung des Wohlstands im Land. Der südliche Teil ist "seit 40 Jahren sehr wohlhabend", sagte Bassani.

Zu möglichen Koalitionsszenarien bemerkte Bassani, dass er zwar keine "Koalition direkt aus den Wahlen hervorgehen" sieht, es aber nicht auszuschließen sei, dass die Anti-Einwanderungs-Partei Lega schließlich eine Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung bilden wird.

Während Lega, ehemals Lega Nord, in den internationalen Medien oft als "rechtsextrem" bezeichnet wird, ist dieser Begriff nicht ganz zutreffend, unterstrich Lorenzo Pregliasco, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bologna, gegenüber RT.

"Sie waren im Grunde genommen eine Partei für die Interessen des Nordens, des alten Landes, also bewegten sie sich im letzten Jahr ganz rechts vom politischen Spektrum, aber sie werden nicht als rechtsextreme Partei angesehen, auch wenn man sagen kann, dass sie es tatsächlich sind", argumentierte Pregliasco. Er bemerkte, dass die "eigentlichen" rechtsextremen Parteien bei der Wahl nur sehr wenig von der Wahl gewonnen hätten.

Das Bild der Lega als Anti-Establishment-Partei wird künstlich hergestellt, argumentierte er und wies darauf hin, dass es sich tatsächlich um eine "Regierungspartei" handele. Sie regierte zwei der reichsten Regionen Italiens, die Lombardei und Veneto, und so sind sie "nicht gerade eine Anti-Establishment-Partei, wie gerne von den Wählern gesehen wird". Lega regiert die Lombardei seit 2013 und Venetien seit 2010.

