Mögliche Verzweiflungstat wegen negativen Asylbescheids: Afrikanische Mutter stirbt an Unterkühlung

Quelle: Reuters © Jessica Gow/TT NEWS AGENCY Kinder übernachten vor den Türen der schwedischen Einwanderungsbehörde in Stockholm, Schweden, 8. Januar 2016.

Eine afrikanische Asylbewerberin starb in der Nacht auf Mittwoch in Schweden an den Folgen von Unterkühlung, ihre beiden Kinder überlebten. Es wird vermutet, dass sie sich und ihre Kinder infolge einer schlechten Nachricht der Asylbehörde in Gefahr brachte.