Großbritannien: Facebook findet keine Belege für russische Einmischung beim Brexit (Video)

Quelle: Reuters

Auch eine zweite Untersuchung durch Facebook hat keine Einmischung Russlands in das Brexit-Referendum feststellen können. Hardliner dürften mit den Ergebnissen der Untersuchung wenig zufrieden sein. Die britische Premierministerin Theresa May hält an Anschuldigungen gegen Russland fest.