Russische Einmischung in Katalonien: Spaniens Regierung legt keine Beweise vor (Video)

Quelle: Reuters © Yves Herman

Der Senator vom Baskenland im Oberhaus des spanischen Parlaments, Jon Iñarritu García, hat im Zusammenhang mit der "offensichtlichen" Einmischung Russlands in das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien eine Anfrage an die Regierung gerichtet. Mit einem interessanten Ergebnis.