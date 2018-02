Schweden: Polizei in Malmö führt Bodycams gegen die Gewalt ein

Quelle: Reuters © Wolfgang Rattay Deutscher Polizist in Köln mit Bodycam, 3. Februar 2016.

In den Medien wird Malmö als "Chicago Schwedens" bezeichnet. In einem Pilotprojekt der Polizei werden nun 200 Beamte mit Bodycams zum Schutz vor Übergriffen und zur Unterstützung der Aufklärungsarbeit ausgestattet. Die Regierung will so vor den Wahlen punkten.