Bewaffneter hat sich in Gebäude verschanzt - Großer Polizeieinsatz in Brüssel

Belgische Einsatzkräfte sind in Brüssel gegen eine bewaffnete Person in einem Haus ausgerückt. In der Nähe des Hauses befindet sich eine Grundschule mit etwa 350 Schülern. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Sint-Denijsplein in Forest/Vorst.