In Großbritannien entsteht eine neue politische Partei. Sie nennt sich „Renew“ (Erneuerung) und wird von Parlamentariern beraten, die der Partei „En Marche“ des französischen Präsident Emmanuel Macron angehören. Erklärtes Ziel von Renew ist ein Rückzug vom Brexit.

Für das Verlassen der EU hatten sich die Briten im Sommer 2016 in einem Referendum ausgesprochen. Wie es mit demokratischen Werten in Einklang zu bringen ist, das Mehrheitsvotum der Briten zu negieren, sei dahingestellt. Dass aber die französische Regierungspartei mit der Unterstützung für Renew die britische Innenpolitik aufmischen will, ist durchaus denkwürdig. Käme eine solche Schützenhilfe aus Russland, würden sich westliche Medien sicherlich wortgewaltig über die russische Einmischung echauffieren.

