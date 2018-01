Israel alarmiert: Ukraine ist Hort des Antisemitismus

Quelle: Reuters Mittlerweile in der Ukraine kein gesellschaftliches Randphänomen mehr: Ukrainische Neo-Nazis verbrennen eine Fahne mit Hammer und Sichel.

Ein Bericht der israelischen Regierung hat festgestellt, dass es im letzten Jahr in der Ukraine mehr antisemitische Angriffe gab als in allen anderen Ex-Sowjetstaaten zusammengerechnet. Demnach gab es einen Anstieg von 200 Prozent. 360.000 Juden leben in der Ukraine.