"Starkes Signal der Abschreckung" - NATO-Kontingent in Litauen durch Franzosen aufgestockt

Quelle: Reuters Die Eröffnungszeremonie der internationalen NATO-Übung "Noble Sword-14" in Oleszno im Nordwesten Polens am 9. September 2014. Rund 1.700 Soldaten aus Kroatien, Estland, Frankreich, Niederlanden, Litauen, Deutschland, Norwegen, Polen, Slowakei und anderen Staaten nahmen an den Übungen teil.

Das von Deutschland geführte NATO-Bataillon in Litauen hat Verstärkung aus Frankreich erhalten. Die 300 Soldaten wurden am Montag auf dem Stützpunkt Rukla in die multinationale Truppe eingegliedert. Die NATO will die Präsenz an der Grenze zu Russland weiter erhöhen.