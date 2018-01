Pariser Metro-Fahrer überspringen wegen Crack-Händlern U-Bahnstationen

Quelle: Reuters

Das Ausmaß der Drogenkriminalität in Teilen der Pariser Metro hat sich scheinbar so stark verschärft, dass sich Lokführer weigern, an bestimmten Bahnhöfen anzuhalten. Gewerkschaft schreibt Brief an den Innenminister.