Rundfunkbeiträge in der Schweiz wackeln - ARD fordert hingegen Erhöhung

Quelle: Reuters Das Logo der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft. Gegner der Abschaffungsinitiative argumentieren, dass es ohne Gebührenpflicht zu einer Ausdünnung des Angebots kommen wird. Die SRG und viele Radio- und TV-Sender wären zudem in ihrer Existenz bedroht.

In weniger als zwei Monaten stimmt die Schweiz über die Abschaffung der Gebühren für öffentlich-rechtliche Sender ab. In Deutschland hingegen fordert der neue ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm eine Erhöhung der Beträge - um nicht am Programm sparen zu müssen.