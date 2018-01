Neujahrsinterview: Schwedische Außenministerin warnt NATO vor politischer Einmischung in Schweden

Quelle: Reuters © Francois Lenoir NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel, Belgien, 14. Dezember 2017.

In einem Interview richtet die Außenministerin eine Warnung an die NATO, diese solle sich nicht in die schwedische Politik einmischen. Auslöser ist die geplante Unterzeichnung des Atomwaffensperrvertrags - welche die NATO-Botschafterin der USA beanstandete.