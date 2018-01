Bandera-Gedenkmärsche in der Ukraine: Kriegsverbrecher wäre am Neujahrstag 109 Jahre alt geworden

Quelle: Reuters Ukrainische Nationalisten halten Fackeln auf einem Gedenkmarsch für Stepan Bandera, einem der Begründer der Organisation Ukrainischer Nationalisten-OUN, der am 1. Januar 1909 geboren wurde, 1. Januar 2018, in Kiew, Ukraine. Quelle: Reuters

In Kiew und mehreren anderen ukrainischen Städten feierte man am Montag nicht nur das angebrochene neue Jahr 2018. Eine vierstellige Zahl an Anhängern gedachte auch des in der Ukraine als Held gefeierten Stepan Bandera, der am 1. Januar 1909 zur Welt kam.