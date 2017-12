Trailer: RT Spezial – Reise in die größten Roma-Slums Europas

Bettelende Roma, Angehörige der größten ethnischen Minderheit Europas, gehören in vielen deutschen Großstädten zum festen Straßenbild. RT Deutsch hat sich auf eine Reise in die Heimatländer der Bettler begeben, in die größten Roma-Slums in der Slowakei und Mazedonien.