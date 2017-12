Katalonien: Unabhängigkeitsparteien liegen bei Regionalwahl vorn - Exit Polls

Quelle: Reuters © REUTERS/Albert Gea

Am Donnerstag fanden vorgezogene Parlamentswahlen in Katalonien statt. Laut den Exit Polls haben bei der Regionalwahl in Katalonien die für die Unabhängigkeit auftretenden Parteien die Mehrheit erhalten. Dies wurde kurz nach Schließung der Wahllokale bekannt.