Slapstick im ländlichen Polen: US-Army-Konvoi versenkt sich im Graben

Ein Blick von oben: Zwei US-Army-Gefährte selbstverschuldet außer Gefecht in Polen (Quelle: YouTube, Trzemeszno24.info)

In Anbetracht der intensiven Erweiterung der NATO-Ostflanke und dem Fleiß, der damit verbunden ist, überschlagen sich die guten Absichten: Letztes Wochenende haben sich einige Schwerfahrzeuge der US Army selbst in den Graben befördert. Ein polnischer Kran half unfreiwillig mit.