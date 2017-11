"EU hat große Fehler gemacht": Ex-Bundeskanzler Schröder wirft Kiew Krieg gegen den Donbass vor

Westliche Länder üben nach Schröders Ansicht nach nicht genug Druck auf die ukrainische Führung aus, obwohl Kiew im Donbass Krieg mit alle Mitteln führe. Auch hinsichtlich der NATO-Osterweiterung und der Sanktionen gegen Moskau kritisiert der ehemalige Kanzler die westliche und deutsche Politik.

Anlass genug, den ehemaligen deutschen Bundeskanzler (1998-2005) in vermeintlich seriösen Medien vorrangig als "Duzfreund des Kremlchefs Putin" darzustellen, der ohnehin aufgrund seiner Tätigkeit als frisch gebackener Rosneft-Aufsichtsratschef in der Kritik steht.

Geführt hat das Interview in der Wochenzeitung Die Zeit deren Herausgeber Josef Joffe, der sich wiederholt mit seinen Rufen nach mehr NATO im Osten und mehr Geld für die NATO hervorgetan hat, sich auch für den Irak-Einmarsch aussprach und im Vorjahr in einer Fernsenshow auch schon mal laut über ein mögliches Attentat gegen US-Präsident Donald Trump sinnierte.

Zu Anfang möchte Joffe entsprechend auch wissen, wie man mit "autoritären Populisten" wie Putin und Erdoğan umgeht und was der Unterschied zu Trump, Kaczyński und Orbán sei?

Schröders Antwort ist einfach und klar:



Ein hohes Maß an Rationalität. Verglichen mit dem US-Präsidenten können wir froh sein, einen Putin zu haben.

Weiterhin verweist er bei der Frage, wie man mit so genannten Autokraten umzugehen habe, darauf, dass dies

selbstbewusste Menschen [sind], die auch Leistungen vorzuweisen haben. [...] Erdoğan hat aus der Türkei einen wirtschaftlich erfolgreichen Staat gemacht. Und er war auf dem Weg nach Europa. Dieser ist nicht zuletzt von Deutschland, aber auch durch eigenes Verschulden verbaut worden. Bei Russland hat man in Europa zu wenig begriffen, dass dieses Land nach anderen Kriterien zu beurteilen ist als unsere gefestigte Demokratie.

Schröder kritisiert weiterhin die deutsche Russlandpolitik, insbesondere im Hinblick auf die Sanktionen. Deutschland verspiele sein Vertrauen, während es zuvor Ansprechpartner Russlands in der EU gewesen wäre.

Blinder Fleck - die westliche Politik gegenüber Kiew

Russland hat wohl wenig Verständnis für das, was die EU ausmacht. Moskau redet, oder redete, in erster Linie mit Deutschland. Die Russen haben das Gefühl, dass sie uns bei der Wiedervereinigung sehr geholfen haben. [...] Man fragt sich in Russland, warum wir die Vorreiter bei den Sanktionen sind. Sie hätten mehr Dankbarkeit erwartet.