"Arroganz und Führerkult" - 100 Mitglieder verlassen Macrons Regierungspartei LREM

Quelle: Reuters Bald alleine in der République en Marche... Laut den enttäuschten Mitgliedern habe die Bewegung seit Macrons Amtsantritt im Mai ihre Prinzipien verraten.

Bald steht der erste Parteitag von Emmanuel Macrons Bewegung „La République en Marche“ an. In einem offenen Brief kündigen nun 100 Mitglieder ihren Austritt an. Sie sprechen von Verrat und kritisieren die Fokussierung auf Macron sowie autoritäre Strukturen in der Partei.