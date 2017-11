Schottischer Ex-Minister wegen Talkshow auf RT heftig kritisiert [Video]

Quelle: Reuters © Russell Cheyne

Die Kritik an russischen Medien nimmt immer groteskere Züge an. Das musste nun auch Alex Salmond am eigenen Leib erfahren. Der ehemalige Erste Minister Schottlands ist der Moderator einer neuen Talkshow auf RT.