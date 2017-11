Deutsche Neonazis schließen sich als Söldner rechtsextremistischer Asow-Miliz in Ukraine an

Quelle: Reuters

Immer mehr deutsche Söldner mit nationalistischer Gesinnung schließen sich dem rechtsextremistischen Freiwilligen-Bataillon „Asow“ in der Ukraine an. Dort wollen sie im Kampf gegen pro-russische Selbstverteidigungskräfte „Europa vor dem Aussterben“ bewahren, wie Spiegel Online am Samstag berichtet.