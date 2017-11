Glyphosat-Verlängerung: Folgt die Jamaika-Koalition dem Glauben Merkels an Monsanto?

Quelle: www.globallookpress.com

Am Donnerstag geht es in der EU um die Zukunft des Unkrautvernichters Glyphosat, welcher im Verdacht steht, Umwelt und Gesundheit zu schaden. Während sich die Bundeskanzlerin für eine Verlängerung ausspricht, könnte es von den Jamaika-Sondierungen abhängen, ob sie die Verlängerung in Brüssel auch durchwinkt.