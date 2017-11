Polen: Ukrainer mit "anti-polnischer Gesinnung" bekommen Einreiseverbot

Der polnische Außenminister, Witold Waszczykowski, hat im polnischen Fernsehen von bereits eingeleiteten Prozessen gesprochen, die "Menschen mit äußerst anti-polnischer Gesinnung" eine Einreise verwehren sollen. Das überparteiliche polnische Nachrichtenmagazin wprost berichtete am 2. November 2017 ebenfalls über das polnische Regierungsvorhaben.

"Verschiedene Konzepte der Versöhnung"

Waszczykowski unterstrich bei seinem Fernsehauftritt zwar die geopolitische Wichtigkeit der Ukraine und die damit verbundene Sicherheit Polens, aber er zeigte auch auf, dass in beiden Ländern "verschiedene Konzepte der Versöhnung" vorherrschen. Darüber hinaus fügte er hinzu:

Der Chef der polnischen Diplomatie konkretisierte ein Beispiel:

Es gehe bei den ins Auge gefassten Maßnahmen aber auch um Menschen, die in der Sphäre der Verwaltung tätig seien, so der polnische Diplomat.

Ukrainische Reaktion: "Polen geht noch weiter als Russland"



Der Vorsitzende des ukrainischen Instituts für Nationales Gedenken, Wolodomir Wjatrowitsch, reagierte auf die Aussagen Waszczykowskis mit einem empörten Facebook-Post:

Gerade las ich die Erklärung des Außenministers unserer westlichen Nachbarin - der Republik Polen. In dieser Erklärung sind Drohungen zu finden, unsere Beamten, die sich mit der Aussetzung der Suche von polnischen Gräbern und der unrechtmäßigen Errichtung von polnischen Denkmälern beschäftigen, zu Personae non gratae zu machen. Also wollen sie auf diese Art Personen strafen, die dafür verantwortlich sind, dass die polnische Seite die rechtsstaatlichen Vorgaben in der Ukraine befolgt.